Эркин Чечейбаев проверил работу Центра общеврачебной практики "Арашан"

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Эркин Чечейбаев посетил Центр общеврачебной практики (ЦОВП) "Арашан", где ознакомился с деятельностью учреждения, условиями пребывания пациентов и состоянием материально-технической базы.

В ходе визита глава ведомства осмотрел стационарные отделения, амбулаторный блок и кабинеты врачей-специалистов. Центр располагает стационаром на 50 коек - по 25 для взрослых и детей.

Как сообщил руководитель ЦОВП, годовой бюджет учреждения составляет 120 миллионов сомов. Средства направляются на обеспечение работы, оплату труда персонала и модернизацию инфраструктуры.

Министр ознакомился с проектами по переходу на энергоэффективные технологии, включая установку тепловых насосов, что позволит значительно сократить расходы на отопление. По расчётам, экономия может составить до 1,5 миллиона сомов в год, а после установки очистных сооружений - дополнительно до 2 миллионов сомов.

Особое внимание Эркин Чечейбаев уделил работе пищеблока и качеству питания пациентов. Он подчеркнул, что рацион должен быть сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов, а контроль за безопасностью продуктов питания должен оставаться на постоянном уровне.

"Питание - это часть лечения. Руководству центра необходимо держать этот вопрос под личным контролем, обеспечивая пациентам полноценное и полезное меню", - отметил министр.

Во время обсуждения с руководством и медицинским персоналом были затронуты вопросы кадрового дефицита, переподготовки специалистов, а также несоответствия некоторых старых зданий санитарным и строительным нормам.

Эркин Чечейбаев подчеркнул, что при модернизации и строительстве новых медицинских объектов важно согласовывать проекты с Министерством здравоохранения, чтобы избежать ошибок, допущенных ранее.

"Мы должны строить учреждения, отвечающие современным требованиям - с удобными коридорами, доступной средой, рациональной планировкой и комфортом для пациентов и врачей", - добавил глава ведомства.


Теги:
Минздрав
