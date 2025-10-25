Погода
Экс-супруга Дмитрия Бивола объявлена в розыск

472  0
21 октября 2025 года в социальных сетях были распространены видеоматериалы , в которых гражданка Екатерина Бивол используя свой высокий уровень публичной узнаваемости и влияние в медиапространстве, допустила высказывания, содержащие грубые и унизительные выражения в адрес кыргызского народа. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 330 Уголовного кодекса Кыргызской Республики - "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

25 октября 2025 года гражданке Бивол Екатерине Игоревне, 1990 года рождения, заочно предъявлено обвинение по вышеуказанной статье.

Следственным судьёй Первомайского районного суда г. Бишкек в отношении обвиняемой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в Учреждении №21 ГСИН при Кабинете Министров Кыргызской Республики и объявлена в розыск.

Расследование продолжается.


URL: https://www.vb.kg/451727
Теги:
розыск
