Кубок Кыргызстана по армрестлингу пройдет в Бишкеке 8–9 ноября

В Бишкеке состоится Кубок Кыргызстана по армрестлингу, сообщили организаторы соревнований. Турнир пройдет на базе КНУ им. Жусупа Баласагына.

Взвешивание спортсменов запланировано на 7 ноября с 12:00 до 19:00 в раздевалках стадиона им. Д. Омурзакова.

Сами соревнования пройдут 8 и 9 ноября, где участники будут соревноваться как на левую, так и на правую руку.

Спортсмены смогут принять участие в личном и командном зачете. Награждение будет проводиться отдельно на каждую руку, а также по итогам командных результатов - команды, набравшие наибольшее количество баллов, займут 1–3 места.

Организаторы отметили, что регистрация команд уже открыта и продлится до 1 ноября. Подать заявку можно по ссылке.

