Минздрав усиливает развитие реабилитационной службы в Кыргызстане

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Эркин Чечейбаев заявил, что восстановительное лечение должно стать обязательной частью медицинской помощи и инструментом возвращения людей к полноценной жизни.

Об этом он сказал во время визита в Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения - ведущую организацию страны, занимающуюся реабилитацией и научными исследованиями в области курортологии.

Министр ознакомился с деятельностью ключевых подразделений института, включая отделения неврологии, вертеброневрологии, ортопедии и восстановительного лечения, где проходят терапию пациенты после инсультов, травм и операций.

Эркин Чечейбаев подчеркнул, что институт должен стать флагманом реабилитационной системы - научно-методическим и образовательным центром, который объединяет все реабилитационные службы страны. Он отметил необходимость усиления работы с детьми, особенно с расстройствами аутистического спектра (РАС), и внедрения современных научно обоснованных методик.

"Реабилитация не должна восприниматься как дополнительная услуга. Это неотъемлемая часть современного лечения. Государственные учреждения должны быть заинтересованы не только в оказании медицинской помощи, но и в восстановлении человека", - заявил министр.

В ходе встречи обсуждены вопросы методической поддержки региональных центров, подготовки специалистов и создания единой научно-практической платформы по реабилитации.

По итогам визита министр поручил институту:

подключиться к разработке Концепции развития реабилитации;

внести предложения по стратегическим направлениям и показателям развития службы;

активизировать научные исследования в области курортологии;

организовать обучение специалистов по детской и нейрореабилитации.

"Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения имеет огромный потенциал. От его активности зависит развитие всей системы реабилитационной помощи. Министерство готово оказывать поддержку - но только при наличии инициативы и конкретных результатов", - подчеркнул Эркин Чечейбаев.