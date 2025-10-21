Погода
Марсель Нурланбек уулу победил в первом раунде на Alash Pride FC 113

В ночь на 20 октября в туркестанском октагоне прошёл турнир бойцовской организации Alash Pride FC 113, где кыргызстанский спортсмен Марсель Нурланбек уулу одержал впечатляющую победу.

В основном поединке турнира он встретился с таджикским бойцом Мухаммадризвоном Кахоровым по правилам грэпплинга. Схватка продлилась менее трёх минут: Нурланбек уулу провёл болевой приём на ногу соперника, после чего Кахоров сдался.

Отметим, что ещё 18 октября, на церемонии Face to Face перед турниром, Кахоров подарил кыргызстанцу розу, после чего между спортсменами завязалась потасовка. Таджикский боец заявил:

"Я вижу в твоих глазах страх. Посмотрите, завтра я этого мальчика отправлю на коляске".

На что Нурланбек уулу ответил:

"Меньше слов, больше дела".

После поражения Кахоров снова устроил потасовку и попросил организаторов провести бой по правилам ММА.

Видео боя с победным болевым приёмом Нурланбек уулу доступно в СМИ.


URL: https://www.vb.kg/451732
Теги:
грэпплинг, Кыргызстан
