В Сокулуке мужчина подозревается в систематическом насилии над матерью

В Сокулукском районе Чуйской области сотрудники милиции задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в систематическом насилии над собственной матерью. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По данным ее пресс-службы, житель села Кун-Туу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно оказывал психологическое давление и применял физическое насилие в отношении матери 1960 года рождения.

Следствием установлено, что ранее этот же гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичные действия. В отношении него составлялись протоколы по трём фактам семейного насилия согласно статье 70 Кодекса о проступках.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 138 (Истязание) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Подозреваемый задержан в порядке статьи 96 УПК и помещён в изолятор временного содержания. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается.

ГУВД Чуйской области напоминает: если вы стали жертвой или свидетелем домашнего насилия, обратитесь в ближайшее отделение милиции или позвоните по короткому номеру 102. Органы внутренних дел готовы оказать помощь в предотвращении насилия.


