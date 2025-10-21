В Бишкеке завершился турнир по теннису памяти Акиньшина

В столице Кыргызстана прошёл Республиканский традиционный турнир по теннису, посвящённый памяти Заслуженного тренера Кыргызской Республики Акиньшина. Соревнования состоялись на кортах СДЮШОР по теннису в 4‑м микрорайоне Бишкека.
В турнире приняли участие юные теннисисты разных возрастных категорий. Победители и призёры получили медали, дипломы и ценные призы, общий призовой фонд составил 100 000 сомов. Организацию поддержали СДЮШОР и ученики известного тренера.
Победители турнира
Девочки 2015 г.р. и младше:
1-е место - Богданова Вероника
2-е место - Гриценюк Таисия
3-е место - Самудинова
Мальчики 2015 г.р. и младше:
1-е место - Жээналиев
2-е место - Кошелев Алексей
3-е место - Зеленский Александр
Девочки 2012–2014 г.р.:
1-е место - Вашенкова Амелия
2-е место - Ли Лия
3-е место - Умтулова
Мальчики 2012–2014 г.р.:
1-е место - Кульджаев Камаль
2-е место - Алимов
3-е место - Абдукаримов Алан
Девочки 2008–2011 г.р.:
1-е место - Мызаева Саара
2-е место - Ильясова Лейла
3-е место - Алагушева Эрке
Мальчики 2008–2011 г.р.:
1-е место - Лоянов Ридван
2-е место - Казакбаев Калыс
3-е место - Богданов Алан
Турнир стал важной площадкой для выявления талантливых молодых спортсменов и популяризации тенниса среди детей в Кыргызстане.