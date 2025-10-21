В Бишкеке завершился турнир по теннису памяти Акиньшина

В столице Кыргызстана прошёл Республиканский традиционный турнир по теннису, посвящённый памяти Заслуженного тренера Кыргызской Республики Акиньшина. Соревнования состоялись на кортах СДЮШОР по теннису в 4‑м микрорайоне Бишкека.

В турнире приняли участие юные теннисисты разных возрастных категорий. Победители и призёры получили медали, дипломы и ценные призы, общий призовой фонд составил 100 000 сомов. Организацию поддержали СДЮШОР и ученики известного тренера.

Победители турнира

Девочки 2015 г.р. и младше:

1-е место - Богданова Вероника

2-е место - Гриценюк Таисия

3-е место - Самудинова

Мальчики 2015 г.р. и младше:

1-е место - Жээналиев

2-е место - Кошелев Алексей

3-е место - Зеленский Александр

Девочки 2012–2014 г.р.:

1-е место - Вашенкова Амелия

2-е место - Ли Лия

3-е место - Умтулова

Мальчики 2012–2014 г.р.:

1-е место - Кульджаев Камаль

2-е место - Алимов

3-е место - Абдукаримов Алан

Девочки 2008–2011 г.р.:

1-е место - Мызаева Саара

2-е место - Ильясова Лейла

3-е место - Алагушева Эрке

Мальчики 2008–2011 г.р.:

1-е место - Лоянов Ридван

2-е место - Казакбаев Калыс

3-е место - Богданов Алан

Турнир стал важной площадкой для выявления талантливых молодых спортсменов и популяризации тенниса среди детей в Кыргызстане.