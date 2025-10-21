Саниет Талайбекова принесла первую медаль Кыргызстана на юношеской Азиаде

Спортсменка из Кыргызстана Саниет Талайбекова принесла сборной страны первую медаль на Юношеских Азиатских играх 2025 в Бахрейне.

Талайбекова выступала в соревнованиях по курашу в весовой категории до 70 кг. Всего в категории участвовали шесть спортсменок. В полуфинале кыргызстанка победила представительницу Ирана, но в финальной схватке уступила сопернице из Узбекистана, завоевав серебряную медаль.

Эта награда стала значимым достижением для Кыргызстана на старте Игр и подняла национальную сборную на пьедестал уже в первых днях соревнований.