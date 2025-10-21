Погода
$ 87.30 - 87.60
€ 101.32 - 102.32

Плохому энергетику народ мешает

196  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане задолго до зимних холодов начались "регулировочные мероприятия". О том, что будет зимой, - подумать страшно.

Есть такая поговорка: "Если что-то хорошо начинается – не факт, что так же хорошо закончится". А если начинается плохо, значит, закончится вообще самым фатальным образом. Прошлой осенью люди с воодушевлением и надеждой следили за "вестями с полей": Токтогулка наполняется, наполняется… Уже почти совсем наполнилась! Стало быть, зимой будем со светом.

Как бы не так. Наполнялась она, наполнялась, а в итоге почему-то так и не наполнилась. Пресловутые "регулировочные мероприятия" проводились и осенью, и зимой 2024 года – правда, не в таком количестве и не в таком объёме.

В этом году министр энергетики Таалайбек Ибраев подстраховался и загодя предупредил: воды мало, ждите самую суровую зиму. "Света нет, но вы держитесь". А чтобы наверняка подготовить население к суровой зиме, энергетики, видимо, решили устроить генеральную репетицию.

На регулярные отключения света жалуются жители Кара-Балты, Каракола – не говоря уже о сёлах. В столице ситуация получше. В Бишкеке, наверное, по мнению энергетиков, живут люди первого сорта. Их без света оставлять нельзя. Да оно и опасно: Бишкек поднимется – мало никому не покажется. А вот в сёлах народ поделили на второсортный и третьесортный. Первых хотя бы предупреждают о грядущих отключениях и даже пытаются как-то их объяснить. Вторым свет просто вырубают – и всё.

Особенно радует Кантский РЭС в Ысык-Атинском районе, к которому относятся пригородные ГЭС-5 и ГЭС-6.

Обитатели (жителями их назвать трудно, потому что жить полноценной жизнью им не дают) ГЭС-6 (по иронии судьбы, раньше здесь были дачи энергетиков) относятся к людям второго сорта. Их чаще всего предупреждают. Уважают, наверное. Всё лето предупреждали о ремонте. Так и так, мол, света нет и до позднего вечера не будет, потому что проводим ремонтные работы. Всё понятно: если оборудование сломалось, его надо ремонтировать. Непонятно, почему этим надо заниматься день через день на протяжении нескольких месяцев и всё это время держать народ без электричества.

Ремонтные работы, надо полагать, благополучно завершились. С сентября начались регулировочные мероприятия.

Иногда о них сообщают. Иногда даже заранее. Чаще бывает так: погас свет – и минут через пять приходит эсэмэска: "Отключаем". Иногда свет пропадает, если можно так выразиться, "по графику". Обещают выключить на два часа – и обещание по-джентльменски выполняют. Чаще обещают одно, а получается другое. Выключают раньше, включают позже обещанного. А иной раз и предупреждениями себя не утруждают.

Что это вообще за мероприятия? Как пишут официальные источники, "регулировочные мероприятия – это мероприятия, направленные на упорядочивание, контроль и улучшение каких-либо процессов и условий". Мудрёное определение. Под него в принципе можно подвести всё что угодно. Если говорить конкретно об электроэнергетике, регулировочные мероприятия раньше, помнится, были связаны с тем, что где-то происходит перерасход электроэнергии и оборудование может выйти из строя. Потому на пару часов где-то выключали свет, чтобы разгрузить систему. Это тоже понятно.

Непонятно, какой рост потребления энергии мог начаться в сентябре, когда в Кыргызстане традиционно ещё лето? Если в сентябре, как уверяют сотрудники Кантского РЭС, у них перерасход, - чего ждать в двадцатиградусные морозы? По талонам свет будут выдавать? По киловатту в одни руки, да и то не каждый день?

Опять же непонятно, почему за все настоящие и мнимые (чаще – мнимые) перерасходы должны отдуваться периферийные, нестоличные жители? Скорее всего, просто потому, что они более долготерпеливые. Кыргызский народ вообще такой: понимающий, входящий в положение, терпящий до последнего. Министр энергетики сказал: "Надо терпеть" - народ и терпит. Не вдаваясь в подробности, не возмущаясь и никого лишний раз ни о чём не спрашивая. В сёлах и новостройках люди простые, бесхитростные, неконфликтные. Есть чай с лепёшкой – они и рады. Свет в доме многие по сей день считают для себя непозволительной роскошью.

Энергетики этим и пользуются – самым бессовестным образом.

"Экономьте, берегите, не включайте!" - такие сообщения рассылались ещё в сентябре. Очень сомнительно, чтобы кто-то в сентябре врубал на полную мощность электрообогреватели. Майнинговых ферм в посёлке ГЭС-6 точно нет. Экономить – как? Не включать – что? Ничего, кроме энергосберегающей "лампочки Ильича"? Холодильник тоже нельзя? И утюг? А если человеку для работы ещё и компьютер нужен – он уже почти преступник?

Те, кто живёт не в Бишкеке, терпят. Об этом знают и министр, и рядовые энергетики. Если народ молчит, значит, его можно давить и душить без угрызений совести. Зато любому чиновнику прекрасно известно, что бывает, когда чаша народного терпения переполняется. Это вам не Токтогулка. Лучше бы до этого не доводить!

На носу – парламентские выборы. За кого пойдёт голосовать электорат из пригородов? За того, кто пообещает не химичить со светом… Только вряд ли теперь ему кто-то поверит.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451738
Теги:
Кант, отключение электроэнергии, Кыргызстан, Северэлектро
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  