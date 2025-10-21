Плохому энергетику народ мешает

В Кыргызстане задолго до зимних холодов начались "регулировочные мероприятия". О том, что будет зимой, - подумать страшно.

Есть такая поговорка: "Если что-то хорошо начинается – не факт, что так же хорошо закончится". А если начинается плохо, значит, закончится вообще самым фатальным образом. Прошлой осенью люди с воодушевлением и надеждой следили за "вестями с полей": Токтогулка наполняется, наполняется… Уже почти совсем наполнилась! Стало быть, зимой будем со светом.

Как бы не так. Наполнялась она, наполнялась, а в итоге почему-то так и не наполнилась. Пресловутые "регулировочные мероприятия" проводились и осенью, и зимой 2024 года – правда, не в таком количестве и не в таком объёме.

В этом году министр энергетики Таалайбек Ибраев подстраховался и загодя предупредил: воды мало, ждите самую суровую зиму. "Света нет, но вы держитесь". А чтобы наверняка подготовить население к суровой зиме, энергетики, видимо, решили устроить генеральную репетицию.

На регулярные отключения света жалуются жители Кара-Балты, Каракола – не говоря уже о сёлах. В столице ситуация получше. В Бишкеке, наверное, по мнению энергетиков, живут люди первого сорта. Их без света оставлять нельзя. Да оно и опасно: Бишкек поднимется – мало никому не покажется. А вот в сёлах народ поделили на второсортный и третьесортный. Первых хотя бы предупреждают о грядущих отключениях и даже пытаются как-то их объяснить. Вторым свет просто вырубают – и всё.

Особенно радует Кантский РЭС в Ысык-Атинском районе, к которому относятся пригородные ГЭС-5 и ГЭС-6.

Обитатели (жителями их назвать трудно, потому что жить полноценной жизнью им не дают) ГЭС-6 (по иронии судьбы, раньше здесь были дачи энергетиков) относятся к людям второго сорта. Их чаще всего предупреждают. Уважают, наверное. Всё лето предупреждали о ремонте. Так и так, мол, света нет и до позднего вечера не будет, потому что проводим ремонтные работы. Всё понятно: если оборудование сломалось, его надо ремонтировать. Непонятно, почему этим надо заниматься день через день на протяжении нескольких месяцев и всё это время держать народ без электричества.

Ремонтные работы, надо полагать, благополучно завершились. С сентября начались регулировочные мероприятия.

Иногда о них сообщают. Иногда даже заранее. Чаще бывает так: погас свет – и минут через пять приходит эсэмэска: "Отключаем". Иногда свет пропадает, если можно так выразиться, "по графику". Обещают выключить на два часа – и обещание по-джентльменски выполняют. Чаще обещают одно, а получается другое. Выключают раньше, включают позже обещанного. А иной раз и предупреждениями себя не утруждают.

Что это вообще за мероприятия? Как пишут официальные источники, "регулировочные мероприятия – это мероприятия, направленные на упорядочивание, контроль и улучшение каких-либо процессов и условий". Мудрёное определение. Под него в принципе можно подвести всё что угодно. Если говорить конкретно об электроэнергетике, регулировочные мероприятия раньше, помнится, были связаны с тем, что где-то происходит перерасход электроэнергии и оборудование может выйти из строя. Потому на пару часов где-то выключали свет, чтобы разгрузить систему. Это тоже понятно.

Непонятно, какой рост потребления энергии мог начаться в сентябре, когда в Кыргызстане традиционно ещё лето? Если в сентябре, как уверяют сотрудники Кантского РЭС, у них перерасход, - чего ждать в двадцатиградусные морозы? По талонам свет будут выдавать? По киловатту в одни руки, да и то не каждый день?

Опять же непонятно, почему за все настоящие и мнимые (чаще – мнимые) перерасходы должны отдуваться периферийные, нестоличные жители? Скорее всего, просто потому, что они более долготерпеливые. Кыргызский народ вообще такой: понимающий, входящий в положение, терпящий до последнего. Министр энергетики сказал: "Надо терпеть" - народ и терпит. Не вдаваясь в подробности, не возмущаясь и никого лишний раз ни о чём не спрашивая. В сёлах и новостройках люди простые, бесхитростные, неконфликтные. Есть чай с лепёшкой – они и рады. Свет в доме многие по сей день считают для себя непозволительной роскошью.

Энергетики этим и пользуются – самым бессовестным образом.

"Экономьте, берегите, не включайте!" - такие сообщения рассылались ещё в сентябре. Очень сомнительно, чтобы кто-то в сентябре врубал на полную мощность электрообогреватели. Майнинговых ферм в посёлке ГЭС-6 точно нет. Экономить – как? Не включать – что? Ничего, кроме энергосберегающей "лампочки Ильича"? Холодильник тоже нельзя? И утюг? А если человеку для работы ещё и компьютер нужен – он уже почти преступник?

Те, кто живёт не в Бишкеке, терпят. Об этом знают и министр, и рядовые энергетики. Если народ молчит, значит, его можно давить и душить без угрызений совести. Зато любому чиновнику прекрасно известно, что бывает, когда чаша народного терпения переполняется. Это вам не Токтогулка. Лучше бы до этого не доводить!

На носу – парламентские выборы. За кого пойдёт голосовать электорат из пригородов? За того, кто пообещает не химичить со светом… Только вряд ли теперь ему кто-то поверит.