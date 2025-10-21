Погода
Медер Машиев: Мы вплотную занимаемся улучшением качества воздуха

220  0
- Назгуль Абдыразакова
В столице проходит национальный многосторонний диалог "Борьба с транспортным загрязнением воздуха в Кыргызстане: к чистому воздуху в городах круглый год". Форум организован по инициативе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана совместно со специальным представителем ООН Антонио Грави.

Как отметил министр природных ресурсов Медер Машиев, мероприятие направлено на обсуждение одной из самых острых экологических проблем - ухудшения качества воздуха в Бишкеке и Чуйской области.

- Мы с госпожой Антонио Грави по нашей инициативе организовали этот форум, чтобы обсудить ситуацию с атмосферным воздухом в Бишкеке и Чуйской области. Сегодня здесь собрались эксперты, представители научных институтов и международные партнёры. Кроме того, к диалогу онлайн подключатся специалисты из других стран, где борьба с загрязнением воздуха ведётся более эффективно. Это уже второй форум, - рассказал министр.

По его словам, первый диалог прошёл в феврале, после окончания отопительного сезона, а нынешний проводится накануне зимы - чтобы обсудить превентивные меры.

Медер Машиев также прокомментировал строительство мусороперерабатывающего завода, которое ведётся в Бишкеке при поддержке китайской стороны.

- В любом случае этот проект положительно повлияет на экологическую ситуацию в городе. Как известно, полигон твёрдых бытовых отходов в Бишкеке долгие годы был перегружен и регулярно горел, что серьёзно ухудшало качество воздуха. Сейчас возгорания удалось ликвидировать, и уже видны улучшения. После запуска завода отходы будут перерабатываться, а старый полигон - рекультивирован. Это позволит существенно снизить нагрузку на экологию столицы, - отметил министр.

Он добавил, что проект прошёл экологическую экспертизу и оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), получив положительные результаты.

- Мы внимательно следим за ходом строительства. В ближайшее время планируем посетить объект, - сообщил Машиев.

Министр подчеркнул, что подобные инициативы, как и проведение форумов, направлены не только на обмен опытом, но и на привлечение партнёров и инвестиций для решения экологических задач страны.


Теги:
Минприродресурсов, Кыргызстан, воздух в Бишкеке
