В Майлуу-Суу у бывшего сотрудника милиции обнаружены оружия и боеприпасы

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выявили факты незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов на территории города Майлуу-Суу и Бургонду-Достукского айыл окмоту Ноокенского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках расследуемого уголовного дела был проведён обыск в доме бывшего сотрудника органов внутренних дел, полковника милиции в отставке П.Т.А. В ходе обыска обнаружены и изъяты пять единиц огнестрельного оружия (за исключением законно полученного карабина СКС) и 1032 боеприпаса различных калибров.

Среди изъятого - карабин СКС калибра 7,62 мм, винтовка ТОЗ-8 калибра 5,6 мм, а также три гладкоствольных ружья калибра 12, 16 и 20 мм. Кроме того, найдены патроны калибра 5,45 мм - 413 штук, 7,62 мм - 301, 5,6 мм - 49, 9 мм - 258, 12 мм - 6 и 20 мм - 5 штук.

По предварительным данным, оружие и боеприпасы были изъяты П.Т.А. в период его службы в органах внутренних дел.

В настоящее время подозреваемый задержан и помещён в СИЗО ГКНБ Кыргызстана. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются: устанавливаются лица, причастные к делу, а также возможные факты использования оружия в ранее совершённых преступлениях.