Роналд Араухо принес победу "Барселоне" перед Эль-Класико

На последних минутах матча "Барселоны" в Ла Лиге Роналд Араухо вышел на поле и забил победный гол, прервав двухматчевую серию поражений команды.

Уругваец появился на поле за восемь минут до конца встречи и точно реализовал момент, подарив каталонцам важные три очка. После гола эмоции Араухо захлестнули его самого и партнёров: он снял футболку и отбежал к бровке, где игроки команды радостно праздновали победу.

Главный тренер Ханси Флик отметил, что такие моменты показывают настоящую эмоциональную силу футбола. Сам Араухо в шутку сказал, что если бы его поставили на позицию нападающего раньше, он забил бы ещё больше голов.

Этот гол стал решающим для команды и вдохновляющим перед приближающимся Эль-Класико против "Реала".