Погода
$ 87.30 - 87.60
€ 101.32 - 102.32

Роналд Араухо принес победу "Барселоне" перед Эль-Класико

160  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На последних минутах матча "Барселоны" в Ла Лиге Роналд Араухо вышел на поле и забил победный гол, прервав двухматчевую серию поражений команды.

Уругваец появился на поле за восемь минут до конца встречи и точно реализовал момент, подарив каталонцам важные три очка. После гола эмоции Араухо захлестнули его самого и партнёров: он снял футболку и отбежал к бровке, где игроки команды радостно праздновали победу.

Главный тренер Ханси Флик отметил, что такие моменты показывают настоящую эмоциональную силу футбола. Сам Араухо в шутку сказал, что если бы его поставили на позицию нападающего раньше, он забил бы ещё больше голов.

Этот гол стал решающим для команды и вдохновляющим перед приближающимся Эль-Класико против "Реала".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451741
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  