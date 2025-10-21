Погода
В Майлуу-Суу детский сад стоимостью 20 млн сомов возвращён государству

Детский сад с земельным участком площадью 0,47 гектара, расположенный в селе Көк-Ой города Майлуу-Суу, возвращён в государственную собственность. Его рыночная стоимость составляет более 20 миллионов сомов.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, объект был ранее незаконно реализован в частную собственность. Нарушения выявлены в ходе проверки, проведённой прокуратурой города Майлуу-Суу.

В результате принятых мер детский сад с земельным участком общей стоимостью 20 215 162 сома возвращён в госсобственность.


