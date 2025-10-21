Погода
В Таласе изъяли оружие и литературу у сторонников "Хизб ут-Тахрир"

194  0
Сотрудники ГКНБ провели обыски по местам проживания девяти членов запрещённой экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Таласской области. Семеро из них ранее уже привлекались к ответственности по аналогичным статьям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.314 УК КР (Организация экстремистской организации).

В ходе обысков обнаружены и изъяты религиозная литература, нарезное огнестрельное оружие, пневматическая винтовка, а также электронные носители - CD-диски, флэш-карты, планшеты и мобильные устройства.

Все изъятые предметы направлены на экспертизу. Расследование продолжается.


URL: https://www.vb.kg/451743
Теги:
ГКНБ, Хизб ут-Тахрир, Таласская область
