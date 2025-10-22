Семь удалений и слезоточивый газ на матче "Блуминг" - "Боливар"

На матче боливийской Примеры между "Блумингом" и "Боливаром" произошла масштабная драка, после которой семь игроков получили красные карточки, а восемь - жёлтые.

Первая массовая потасовка разгорелась в конце первого тайма после столкновения игроков, включая вратаря Блуминга Браулио Ураэзану и аргентинского вингера Дамиана Батталани. Игроки обеих команд начали толкаться, бить и пинать друг друга, после чего полиция вмешалась на поле, чтобы восстановить порядок.

Во втором тайме ещё два футболиста были удалены, и матч завершился при 17 игроках на поле. "Блуминг", с четырьмя удалениями, проиграл 1:2 "Боливару", у которого три игрока получили красные карточки. Победный гол был забит на третьей минуте дополнительного времени.

После финального свистка драка продолжилась в раздевалках, и полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. Пресс-конференции после игры были отменены.

Боливийская футбольная федерация заявила, что рассматривает возможность санкций против обеих команд.