В Кыргызстане успешно имплантировали аортальный клапан 73-летней пациентке

В начале октября 2025 года в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов успешно проведена уникальная высокотехнологичная операция по транскатетерной имплантации аортального клапана (ТАВИ) 73-летней пациентке в крайне тяжёлом состоянии.

Пациентка поступила с диагнозом: критический стеноз и недостаточность аортального клапана, митральная и трикуспидальная недостаточность III степени. По данным эхокардиографии, фракция выброса сердца составляла всего 26%, что указывает на крайне тяжёлую сердечную недостаточность.

Ранее женщина проходила консультацию в клинике имени академика Мешалкина (г. Новосибирск, Россия), где из-за язвенной болезни желудка и высокого риска кровотечения ей было рекомендовано предварительное лечение сопутствующей патологии. Однако в процессе лечения состояние пациентки резко ухудшилось, и ввиду невозможности транспортировки она была госпитализирована в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов при МЗ КР.

Операция была выполнена совместно с доктором медицинских наук, заведующим научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии Олегом Викторовичем Крестьяниновым и командой кыргызских хирургов под руководством кандидата медицинских наук Абая Турдубаева, заведующего отделением рентгенхирургии и острого коронарного синдрома.

В ходе операции через бедренную артерию был установлен аортальный клапан нового поколения.