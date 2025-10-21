Погода
$ 87.30 - 87.60
€ 101.32 - 102.32

В Кыргызстане успешно имплантировали аортальный клапан 73-летней пациентке

115  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В начале октября 2025 года в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов успешно проведена уникальная высокотехнологичная операция по транскатетерной имплантации аортального клапана (ТАВИ) 73-летней пациентке в крайне тяжёлом состоянии.

Пациентка поступила с диагнозом: критический стеноз и недостаточность аортального клапана, митральная и трикуспидальная недостаточность III степени. По данным эхокардиографии, фракция выброса сердца составляла всего 26%, что указывает на крайне тяжёлую сердечную недостаточность.

Ранее женщина проходила консультацию в клинике имени академика Мешалкина (г. Новосибирск, Россия), где из-за язвенной болезни желудка и высокого риска кровотечения ей было рекомендовано предварительное лечение сопутствующей патологии. Однако в процессе лечения состояние пациентки резко ухудшилось, и ввиду невозможности транспортировки она была госпитализирована в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов при МЗ КР.

Операция была выполнена совместно с доктором медицинских наук, заведующим научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии Олегом Викторовичем Крестьяниновым и командой кыргызских хирургов под руководством кандидата медицинских наук Абая Турдубаева, заведующего отделением рентгенхирургии и острого коронарного синдрома.

В ходе операции через бедренную артерию был установлен аортальный клапан нового поколения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451745
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  