Сладкий сезон на "Кошое": как идет приемка и переработка сахарной свеклы

В этом году завод "Кошой" планирует принять 170-180 тысяч тонн сырья, из которого будет произведено до 23 тысяч тонн сахара.

Приемка урожая в разгаре

С 1 октября на свеклоприемном пункте в Кошое началась приемка нового урожая сахарной свеклы. Уже к середине месяца здесь приняли 40 тысяч тонн сырья только из Сокулукского района. Большегрузы проходят весовой контроль, после чего образцы из каждой пятой машины направляются в лабораторию – там определяют уровень загрязненности, а также сахаристость корнеплода – в этом году она составляет в среднем 15,4%. Затем свеклу распределяют по кагатам с разным сроком хранения, чтобы обеспечить сохранность до переработки. Основная задача свеклопункта – поддерживать стабильный поток сырья для бесперебойной работы завода "Кошой".

От корнеплода до "белого песка"

Процесс переработки полностью автоматизирован. Корнеплод очищают от земли и растительных остатков, моют, измельчают в стружку и отправляют в диффузионный аппарат для извлечения сока из сырья. На следующих этапах – сатурация с подачей углекислого газа, фильтрация и выпарка до 65% сухих веществ. Сахар "варится" в вакуум-аппаратах из полученного сиропа. Затем готовый продукт сушат, охлаждают и фасуют в мешки по 25 и 50 кг для хранения на складе и дальнейшей реализации.

Каждый этап производственного процесса находится под строгим контролем технологов, что гарантирует высокое качество продукции.

Сколько сахара ждать

Директор завода "Кошой" Павел Немченко сообщил, что в этом году площадь посевов для предприятия составила 4 200 гектаров против 5 400 га в 2024-м. Производственники готовятся принять около 170-180 тысяч тонн сладкого корнеплода – это существенно меньше прошлогоднего объема (406 тысяч тонн, включая 20 тыс. тонн казахстанской свеклы).

"В сутки завод перерабатывает до трех тысяч тонны сахарной свеклы, что дает около 420 тонн готового продукта. Прогнозируемый объем сырья позволит нам произвести за два месяца порядка 22-23 тысячи тонн сахара. Чтобы производство было рентабельным и работало дольше, нужно увеличивать площади под свеклу", - говорит Павел Немченко.

Он убежден, что при достаточном количестве сырья два действующих в Кыргызстане сахарных завода – "Каинды-Кант" и "Кошой" – способны полностью обеспечить страну сахаром.

Проблемы отрасли и поддержка фермеров

Председатель совета директоров "Кошой" и член совета директоров "Каинды-Кант" Алмазбек Алтыбаев отмечает, что нынешний сезон в стране характеризуется снижением урожайности свеклы из-за неблагоприятных погодных условий. Засуха привела к сокращению общих посевных площадей с 15,5 до 13 тысяч гектаров. По оценкам специалистов, в этом сезоне фермеры соберут порядка 550 тысяч тонн корнеплода, для сравнения в 2024-м урожай достигал почти миллиона.

По прогнозам объем готовой продукции, произведенный двумя заводами, позволит покрыть около 60% потребности населения в сахаре. Недостающие объемы восполнят запасами с прошлогоднего урожая и при необходимости импортом из России и Беларуси – основных поставщиков сахарного песка в ЕАЭС.

Касаясь вопроса ценообразования, председатель совета директоров "Кошой" поясняет, что из-за перепроизводства сахара в этих странах, стоимость отечественной продукции снижается. На заводах она сейчас составляет 62,5 сома за килограмм, при этом ожидается дальнейшее понижение цен, характерное для этого времени года.

"Давление импорта может отрицательно сказаться на местных фермерах. Совместно с Министерством сельского хозяйства мы разрабатываем меры по удержанию цен, чтобы свекловоды получали достаточный доход. В противном случае они могут отказаться от посевов в следующем сезоне, что приведет в итоге к росту цен. Поэтому важно соблюдать баланс между стоимостью сахара и доходностью фермера", - подчеркнул Алмазбек Алтыбаев.

Он добавил, что ключевая задача государства – развитие внутреннего производства и обеспечение стабильности отрасли. Для этого необходимо расширять посевные площади, поддерживать фермеров и обеспечивать полную загрузку заводов. Только сочетание этих факторов позволит Кыргызстану достичь самодостаточности в производстве одного из базовых продуктов питания.