Кыргызские арбитры прошли обучение в Академии АФК

Отечественные судьи Малика Кадырова и Алимардон Байназаров приняли участие в четвёртом модуле Академии арбитров Азиатской футбольной конфедерации (АФК), который проходил с 11 по 17 октября в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Как сообщает Кыргызский футбольный союз, программа Академии направлена на повышение профессионализма молодых арбитров, расширение их международных знаний и подготовку нового поколения судей, отвечающих современным требованиям футбола.

В рамках обучения кыргызские арбитры прошли теоретические и практические занятия, работали над анализом игровых эпизодов, использованием системы VAR, принятием решений и физической подготовкой.

В КФС отметили, что участие кыргызских судей в Академии АФК стало важным шагом в развитии судейского корпуса страны и подтверждением роста уровня отечественного арбитража.