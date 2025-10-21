Погода
$ 87.30 - 87.60
€ 101.32 - 102.32

Кыргызские арбитры прошли обучение в Академии АФК

162  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отечественные судьи Малика Кадырова и Алимардон Байназаров приняли участие в четвёртом модуле Академии арбитров Азиатской футбольной конфедерации (АФК), который проходил с 11 по 17 октября в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Как сообщает Кыргызский футбольный союз, программа Академии направлена на повышение профессионализма молодых арбитров, расширение их международных знаний и подготовку нового поколения судей, отвечающих современным требованиям футбола.

В рамках обучения кыргызские арбитры прошли теоретические и практические занятия, работали над анализом игровых эпизодов, использованием системы VAR, принятием решений и физической подготовкой.

В КФС отметили, что участие кыргызских судей в Академии АФК стало важным шагом в развитии судейского корпуса страны и подтверждением роста уровня отечественного арбитража.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451749
Теги:
судья, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  