В Астане обсудили развитие Тюркской шахматной Ассоциации

В Астане (Казахстан) состоялась встреча представителей Тюркской шахматной Ассоциации, на которой были рассмотрены вопросы институционального развития и планы на будущее.

Открывая заседание, президент FIDE Аркадий Дворкович подчеркнул, что создание Ассоциации является важным шагом в укреплении культурных и спортивных связей между тюркоязычными странами через шахматы.

Во встрече приняли участие делегации из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.

В рамках обсуждения участники уделили внимание вопросам создания Секретариата и рабочих групп, разработки Устава Ассоциации, определения финансовых и правовых механизмов, а также формированию календаря совместных мероприятий на 2026 год.

По итогам заседания стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству и популяризации шахмат в тюркском мире под эгидой FIDE.


