Больше 100 школьников из Чуйской области посетили парк "Евразия"

Поездку в парк "Евразия" для учеников из семи школ Чуйской области организовал региональный офис "Евразия Кыргызстан". В мероприятии приняли участие больше 100 школьников 5–8 классов, которые приехали на новых школьных автобусах, которые АНО "Евразия" передала учебным заведениям по программе "Евразийский лицей".

Главная цель поездки - поощрить активных и талантливых учеников, а также создать условия для обмена опытом и дружеского общения между школьниками из разных уголков региона.

В ходе программы дети покатались на аттракционах, посмотрели цирковое представление, насладились отдыхом и общением в неформальной обстановке. Для многих ребят это стало первым подобным выездным мероприятием, подарившим им новые впечатления и яркие эмоции.

Проект стал частью системной работы фонда по поддержке образования и развитию активной молодёжи. В "Евразии Кыргызстан" отметили, что организация таких мероприятий помогает школьникам развивать социальную активность, инициативность и навыки командного взаимодействия, а также укрепляет партнёрские связи между образовательными учреждениями региона.

В фонде подчеркнули, что планируют продолжать реализацию программ, направленных на расширение возможностей для обучения, общения и самореализации школьников не только Чуйской области, но и всего Кыргызстана.