Страны Quad проведут первые совместные военно-воздушные учения

Индия и США возглавят учения, а Австралия и Япония примут участие в качестве наблюдателей.

Впервые страны объединения Quad- Индия, США, Япония и Австралия - проведут совместные военно-воздушные учения. Манёвры под названием Cope India пройдут в Индии в первую неделю ноября.

Индия и США выступят ведущими странами учений, тогда как Австралия и Япония примут участие в качестве наблюдателей. Япония уже участвовала в учениях Cope India 2023 в этом статусе, однако для Австралии это станет первым участием, что делает нынешние манёвры первой полноценной совместной активностью всех четырёх стран в рамках воздушных учений.

По времени проведение этих манёвров совпадёт с морскими учениями Malabar, в которых также задействованы все четыре государства. Эти ежегодные учения пройдут на острове Гуам - одной из ключевых военных баз США в западной части Тихого океана, примерно в 2,5 тыс. км к востоку от Филиппин.

Двусторонние учения ВВС Индии и США, проходящие уже более двух десятилетий, постепенно расширились и включают обмен опытом между специалистами, тренировки по воздушным перевозкам, десантным операциям, а также крупномасштабные боевые сценарии с участием истребителей.

Учения продолжаются, несмотря на сохраняющиеся торговые разногласия между Индией и США.

Тем временем индийский военный корабль INS Sahyadri примет участие в морских манёврах Malabar на Гуаме. Совместные учения четырёх стран часто воспринимаются в Китае как "антитайванские" или "антикитайские", поскольку их участники одновременно входят в формат Quad.

Отношения между Индией и США осложнились после введения администрацией Дональда Трампа 50-процентных тарифов на индийские товары - одних из самых высоких в мире. Половина этих пошлин носит ответный характер и связана с закупкой Индией российской нефти, а оставшаяся часть - результат незавершённых торговых переговоров.

Учения Malabar, начавшиеся в 1992 году как двусторонние манёвры ВМС Индии и США, превратились в ключевой многосторонний формат, направленный на повышение взаимодействия и совместной готовности к решению общих задач в Индийском океане и Индо-Тихоокеанском регионе.

Эти учения особенно важны, поскольку все четыре страны используют схожие самолёты морского патрулирования, способные вести борьбу с подводными лодками и обеспечивать единую картину морской обстановки. Наличие совместимых платформ также облегчает обмен данными и координацию действий.

В прошлом году Индия принимала учения Malabar, в рамках которых проводился широкий спектр совместных тренировок. В этом году ожидается аналогичный формат - с упором на специальные операции, надводные, воздушные и противолодочные учения. На море также планируются комплексные отработки противолодочной, надводной и противовоздушной обороны.

Источник: https://www.tribuneindia.com/news/india/quad-to-come-together-for-first-joint-air-exercise/