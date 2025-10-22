Большие деньги и биткоин, от ажиотажа к осторожности

В октябре 2025 года рынок криптовалют пережил смену настроений. После рекордного начала месяца - почти шесть миллиардов долларов вложений в фонды, покупающие биткоин, - поток денег пошёл в обратную сторону. К 21 октября инвесторы вывели около сорока миллионов, и курс главной цифровой валюты, BTC, стабилизировался рядом с отметкой 110 тысяч долларов. Это не обвал, а скорее передышка после стремительного роста.

"Крупные игроки не бегут, они просто фиксируют прибыль и ждут новых сигналов", - говорит аналитик Марк Грин.

Кто теперь двигает рынок

За последние два года биткоин стал частью большой экономики. Если раньше курс определяли энтузиасты и спекулянты, то сегодня главным двигателем стали крупные инвестиционные компании и банки. Они покупают криптовалюту через фонды, где всё официально - отчётность, аудит, лицензии.

По данным аналитиков, такие структуры уже владеют более пяти процентов всех существующих биткоинов. Их решения напрямую влияют на цену: когда на мировых рынках растёт доллар или проценты по займам, интерес к криптовалюте снижается; когда финансовая ситуация стабилизируется - деньги возвращаются.

Рынок становится зрелым

Несмотря на колебания, обстановка остаётся спокойной. Всё больше людей держат биткоины годами, не реагируя на краткосрочные новости. Это говорит о том, что цифровая валюта постепенно превращается из азартной игры в долгосрочный инструмент.

Исследования показывают: две трети крупных инвесторов оценивают перспективы биткоина положительно. После весеннего сокращения выпуска новых монет предложение уменьшилось, а доверие к рынку выросло.

Эксперты считают, что к концу года многое будет зависеть от решений центральных банков. Если мировая экономика замедлится и ставки останутся низкими, биткоин может снова приблизиться к рекорду в 125–130 тысяч долларов. Если же доллар продолжит расти, возможен откат к 100 тысячам.

Биткоин вошёл в систему

Главное изменение последних лет - криптовалюты перестали быть чем-то "вне закона". Их покупают те же фонды и компании, которые раньше работали только с акциями и золотом. Биткоин уже не выглядит вызовом мировой экономике - он стал её частью.

Теперь это не экзотика, а инструмент, который живёт по тем же правилам, что и весь остальной финансовый мир.