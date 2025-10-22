Премьер-министром Японии избрана Санаэ Такаити

Парламент Японии утвердил новым премьером-министром Санаэ Такаити. Она стала первой в истории страны женщиной на этом посту. Такаити известна как убеждённый консерватор и является поклонницей британской "Железной леди" Маргарет Тэтчер. Она стала первой женщиной в истории Японии на этом посту.

Такаити набрала 237 голосов из 465 возможных. Её основной соперник, лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода, получил 149 голосов.

Победу Такаити обеспечил альянс Либерально-демократической партии с консервативной "Партией инноваций Японии", отмечает The Japan Times. Избранный премьер уже приступила к формированию кабинета министров, уточняет издание.

Такаити победила на выборах лидера Либерально-демократической партии (ЛДП) в начале октября и стала первой женщиной - председателем крупнейшей японской партии. Её назначение на пост премьер-министра ожидалось ещё 15 октября, но за несколько дней до голосования партия "Комэйто" объявила о выходе из коалиции с ЛДП. Накануне ЛДП удалось договориться о коалиции с "Партией инноваций Японии".

Что известно о Санаэ Такаити

64-летняя Такаити известна как убеждённый консерватор, разделяющая "ястребиные" взгляды покойного премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Такаити - поклонница британской "Железной леди" Маргарет Тэтчер. В социальной политике она выступает против закона, разрешающего женщинам сохранять девичью фамилию после замужества, и однополых браков. Она также хочет пересмотреть пацифистскую Конституцию Японии, отмечает BBC News.

В вопросах экономики Такаити выступает за "Абэномику" - политику Абэ, которая предполагает высокие бюджетные расходы и дешёвые заимствования.

Такаити занимала пост министра внутренних дел в кабинете Абэ (2014−2017 годы и 2019−2021 годы) и министра экономической безопасности в кабинете Фумио Кисиды (2022−2024 годы).

