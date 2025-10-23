Погода
На женском форуме обсудили зелёные инновации и гендерное равенство

- Светлана Лаптева
В Бишкеке состоялся Форум женщин-предпринимателей Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) под девизом "Вместе ради зелёных инноваций и гендерного равенства".

Мероприятие стало ключевой площадкой для обсуждения вопросов, связанных с продвижением гендерно-ориентированных зелёных инноваций и устойчивого развития в странах Центральной и Западной Азии.

Форум объединил ведущих экспертов в области гендерной политики и зелёных технологий, лауреатов Премии CAREC по гендеру и зелёным инновациям 2025 года, представителей Региональной группы гендерных экспертов, международных партнёров по развитию, а также женщин-предпринимателей региона.

Директор постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в КР Чжен Ву подчеркнул потенциал зеленых инноваций и технологий, предложения эффективных решений сложных проблем, связанных как с гендерным равенством, так и с изменением климата.

"Более чистая энергетика, климатически оптимизированное сельское хозяйство и устойчивая инфраструктура могут снизить риски для здоровья женщин и их рабочую нагрузку. Цифровые и зеленые технологии открывают новые возможности для женщин-предпринимателей, инженеров и лидеров сообществ.

Когда женщины получают возможность заниматься инновациями, повышается устойчивость сообщества и приумножается польза для всех" - сказал он

В ходе обсуждений участники отметили, что в регионе ЦАРЭС развитие зелёных технологий способствует снижению рисков для здоровья женщин, сокращению неоплачиваемого труда и созданию новых возможностей - от зелёных рабочих мест и цифровых инструментов до расширения женского предпринимательства.

Особое внимание было уделено тому, что зелёные инновации обеспечивают системные изменения, укрепляют устойчивость сообществ и приближают регион CAREC к целям устойчивого и инклюзивного развития.

Замминистра экономики и коммерции Султан Ахматов отметил, что правительством принята программа развития женского предпринимательства на 2022-2026 годы и в рамках этой программы было выделено женское предпринимательство в законе о предпринимательстве. Это говорит о том, что в стране уделяется значительное внимание проблематике женского предпринимательства.

"Данное мероприятие - это та площадка, где идет обмен мнениями на этом мероприятии присутствуют представители наших соседей - Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, а также присутствуют представители Азербайджана и Грузии", - сказал он.

Форум прошёл в конструктивной и вдохновляющей атмосфере, став площадкой для обмена опытом, установления новых партнёрств и совместного поиска решений по укреплению роли женщин в развитии зелёной экономики.

Мероприятие было организовано при поддержке Программы ЦАРЭС, Академии ОБСЕ, Программы развития ООН в Кыргызской Республике (ПРООН), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), "Элдик Банк" и группы компаний "Юнисон".

Форум стал важным шагом на пути к укреплению женского лидерства, продвижению зелёных инноваций и достижению целей устойчивого развития в регионе Центральной Азии.


