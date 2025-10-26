КНУ имени Жусупа Баласагына награждён орденом "Манас" III степени

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В рамках празднования он вручил ректору университета Догдурбеку Чонтоеву орден "Манас" III степени, которым по указу Президента Садыра Жапарова награждён КНУ за значительный вклад в развитие системы образования и науки, а также подготовку квалифицированных специалистов для различных отраслей страны.

Перед официальной частью гости ознакомились с выставкой, приуроченной к юбилею, после чего состоялся показ фильма и театрализованного пролога, посвящённых истории университета.

В своём выступлении Адылбек Касымалиев от имени президента и кабинета Министров поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников, подчеркнув историческую роль университета в формировании кыргызской интеллигенции.

Он отметил, что КНУ стал "колыбелью кыргызской интеллигенции", где получили образование выдающиеся личности - пять Героев Кыргызской Республики, два Героя Труда, одиннадцать академиков, более сорока Народных поэтов и писателей, шестнадцать Народных учителей и один олимпийский чемпион.

Среди известных имён - Касым Тыныстанов, Алыкул Осмонов и Турдакун Усубалиев и др.

Глава Кабмина подчеркнул, что КНУ заложил основу для всех последующих вузов, научно-исследовательских институтов и Национальной академии наук Кыргызстана, став флагманом высшего образования страны.

Он отметил, что в международных рейтингах QS университет занимает 1234-е место в мире, 381-е в Азии и 25-е среди вузов Центральной Азии, назвав это значимым достижением системы образования Кыргызстана.

"Кыргызский национальный университет - это источник знаний, вдохновения и духовного возрождения нашего народа. Но на этом нельзя останавливаться", - подчеркнул Адылбек Касымалиев.

После официальной церемонии состоялось награждение сотрудников университета, внесших вклад в развитие образования и науки страны.