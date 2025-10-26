Погода
$ 87.27 - 87.62
€ 101.00 - 101.90

КНУ имени Жусупа Баласагына награждён орденом "Манас" III степени

233  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 100-летию Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В рамках празднования он вручил ректору университета Догдурбеку Чонтоеву орден "Манас" III степени, которым по указу Президента Садыра Жапарова награждён КНУ за значительный вклад в развитие системы образования и науки, а также подготовку квалифицированных специалистов для различных отраслей страны.

Перед официальной частью гости ознакомились с выставкой, приуроченной к юбилею, после чего состоялся показ фильма и театрализованного пролога, посвящённых истории университета.

В своём выступлении Адылбек Касымалиев от имени президента и кабинета Министров поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников, подчеркнув историческую роль университета в формировании кыргызской интеллигенции.

Он отметил, что КНУ стал "колыбелью кыргызской интеллигенции", где получили образование выдающиеся личности - пять Героев Кыргызской Республики, два Героя Труда, одиннадцать академиков, более сорока Народных поэтов и писателей, шестнадцать Народных учителей и один олимпийский чемпион.

Среди известных имён - Касым Тыныстанов, Алыкул Осмонов и Турдакун Усубалиев и др.

Глава Кабмина подчеркнул, что КНУ заложил основу для всех последующих вузов, научно-исследовательских институтов и Национальной академии наук Кыргызстана, став флагманом высшего образования страны.

Он отметил, что в международных рейтингах QS университет занимает 1234-е место в мире, 381-е в Азии и 25-е среди вузов Центральной Азии, назвав это значимым достижением системы образования Кыргызстана.

"Кыргызский национальный университет - это источник знаний, вдохновения и духовного возрождения нашего народа. Но на этом нельзя останавливаться", - подчеркнул Адылбек Касымалиев.

После официальной церемонии состоялось награждение сотрудников университета, внесших вклад в развитие образования и науки страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451771
Теги:
вуз, награда, президент, Кыргызстан, кабмин, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  