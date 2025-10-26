Погода
Глава МИД КР отметил значимость партнёрства Кыргызстана с ООН

В Бишкеке состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования Дня Организации Объединённых Наций. В нём принял участие министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На церемонии также присутствовали представители Кабинета министров, государственных органов, сотрудники системы ООН в Кыргызстане, а также представители гражданского и экспертного сообщества.

Программа началась с выступлений главы МИД КР и постоянного координатора ООН в Кыргызстане Антонио Граве.

В своём обращении Жээнбек Кулубаев от имени руководства страны поздравил собравшихся с Днём ООН и отметил значительный вклад организации в поддержание международного мира, безопасности и развитие сотрудничества между государствами.

Он подчеркнул, что ООН сыграла важную роль в поддержке независимой и суверенной Кыргызской Республики и за 33 года партнёрства между Кыргызстаном и ООН были реализованы десятки инициатив и программ.

По словам министра, по инициативе Кыргызстана Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд резолюций, посвящённых вопросам экологии, сохранения исторического наследия и социальной справедливости. Кулубаев отметил, что эти инициативы помогли привлечь внимание мирового сообщества к проблемам горных стран и культуре Кыргызстана.

Отдельно глава МИД выделил вклад кыргызских миротворцев, которые принимали участие более чем в 12 миротворческих миссиях ООН.

Среди ключевых тем, затронутых министром, были также глобальная реформа ООН, в том числе усовершенствование работы Совета Безопасности, преодоление кризисов и вызовов современности.

В завершение выступления Жээнбек Кулубаев подтвердил приверженность Кыргызстана принципам многосторонней дипломатии и готовность к дальнейшему укреплению партнёрства с ООН.


