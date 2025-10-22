Роман Абрамович готовится купить долю в "Галатасарае"

Российский миллиардер Роман Абрамович, бывший владелец английского футбольного клуба "Челси", планирует стать одним из крупнейших акционеров стамбульского "Галатасарая". Об этом сообщает турецкое издание *Sözcü*.

По информации источника, Абрамович уже приобрёл особняк на берегу Босфора и собирается переехать в Стамбул, где может начать новый этап своей футбольной деятельности.

Напомним, в мае 2022 года бизнесмен продал "Челси" консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боули. Тогда Абрамович заявлял, что завершает участие в профессиональном футболе, однако, как отмечают турецкие СМИ, он вновь проявил интерес к спортивным инвестициям.

Во времена его руководства "Челси" клуб добился значительных успехов - пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок страны, трижды - Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.