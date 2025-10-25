В Бишкеке избили начальника муниципальной инспекции мэрии

В столичном жилмассиве Ак-Ордо избили начальника муниципальной инспекции мэрии Бишкека Мирлана Таалайбекова (Царикаева). Об этом сообщает

По данным милиции, инцидент произошёл около 02:00 на пересечении улиц Омур и Долон-Бий. Управляя автомобилем BMW, Таалайбеков остановился на светофоре, когда в его машину сзади въехала Toyota Will. Между водителями произошёл конфликт, в ходе которого Царикаев получил телесные повреждения.

Все участники драки были доставлены в УВД Ленинского района. Согласно медицинскому освидетельствованию, все четверо находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 280 ("Хулиганство") Уголовного кодекса КР. Назначены необходимые экспертизы.

Подозреваемые Ж.А. (1997 г.р.), С.А. (1997 г.р.), Э.А. (1997 г.р.) и С.Э. (1997 г.р.) водворены в ИВС.

В милиции напомнили, что за умышленные действия, нарушающие общественный порядок, агрессивное поведение или участие в массовых драках предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Расследование продолжается.