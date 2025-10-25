Погода
$ 87.29 - 87.71
€ 100.85 - 101.80

В Бишкеке избили начальника муниципальной инспекции мэрии

289  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столичном жилмассиве Ак-Ордо избили начальника муниципальной инспекции мэрии Бишкека Мирлана Таалайбекова (Царикаева). Об этом сообщает

По данным милиции, инцидент произошёл около 02:00 на пересечении улиц Омур и Долон-Бий. Управляя автомобилем BMW, Таалайбеков остановился на светофоре, когда в его машину сзади въехала Toyota Will. Между водителями произошёл конфликт, в ходе которого Царикаев получил телесные повреждения.

Все участники драки были доставлены в УВД Ленинского района. Согласно медицинскому освидетельствованию, все четверо находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 280 ("Хулиганство") Уголовного кодекса КР. Назначены необходимые экспертизы.

Подозреваемые Ж.А. (1997 г.р.), С.А. (1997 г.р.), Э.А. (1997 г.р.) и С.Э. (1997 г.р.) водворены в ИВС.

В милиции напомнили, что за умышленные действия, нарушающие общественный порядок, агрессивное поведение или участие в массовых драках предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451774
Теги:
задержание, избиение, Ленинский район, Бишкек, жилмассив
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  