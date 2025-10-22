Погода
В Оше ночью при пожаре погибла семья с маленькими детьми

215  0
Сегодня, 22 октября 2025 года, в городе Ош при пожаре в жилом доме на улице Орозбекова погибли шесть человек 34-летняя женщина и её дети в возрасте 13, 11, 9, 6 и 2 лет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в службу МЧС в 05:52. На место происшествия в 05:54 был направлен пожарный расчёт пожарно-спасательной части №29, который прибыл в 06:01.

К 06:25 пожар удалось локализовать, однако спасти жильцов не удалось. На момент прибытия пожарных тела погибших были обнаружены в состоянии, не поддающемся опознанию.

По предварительным данным, возгорание началось около 03:30 в подвальном помещении дома и за короткое время распространилось на крышу.

Причина пожара устанавливается.


URL: https://www.vb.kg/451776
Теги:
МЧС, Ош, погибшие, пожар
