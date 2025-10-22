В Аламединском районе 66-летний мужчина задержан за продажу чужого участка

В Аламудунском районе сотрудники милиции задержали 66-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве с земельным участком. Он, войдя в доверие к женщине, продал ей чужой участок в жилмассиве "Манас-Ата" за 28 тысяч долларов США.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, инцидент произошёл 30 мая 2025 года. Потерпевшая гражданка К.А. позже обратилась с заявлением в милицию, указав, что мужчина обманным путём присвоил деньги и скрылся.

Факт зарегистрирован, возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) Уголовного кодекса КР. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый А.А., 1959 года рождения, был задержан и помещён в изолятор временного содержания.

По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу продолжается.

Милиция просит граждан, пострадавших от действий А.А. или располагающих полезной информацией, обратиться в ОВД Аламудунского района или позвонить по телефонам: (312) 36-35-27, (312) 36-35-23, короткий номер 102.