Лига чемпионов: "Арсенал", ПСЖ и "Ньюкасл" празднуют крупные победы

Во вторник, 21 октября, состоялись матчи очередного тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Болельщики стали свидетелями ярких и результативных встреч, в которых фавориты подтвердили свой класс.

В Лондоне "Арсенал" разгромил мадридский "Атлетико" со счётом 4:0, полностью контролируя ход поединка. Английский клуб продолжает уверенное выступление в турнире, укрепив позиции в группе.

В Париже "Пари Сен-Жермен" подарил своим болельщикам настоящий фейерверк голов, обыграв "Байер" со счётом 7:2. Команда Луиса Энрике показала мощную атакующую игру, а лидеры атаки оформили по дублю.

Не менее уверенно действовал и "Ньюкасл", который на "Сент-Джеймс Парк" переиграл португальскую "Бенфику" - 3:0. Английский коллектив показал дисциплинированный футбол и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

Следующие матчи группового этапа пройдут сегодня вечером, и фанатов ждут новые интригующие противостояния.