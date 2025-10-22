Погода
Эдуард Кубатов готовится к восхождению на Канченджангу

- Самуэль Деди Ирие
Руководитель Федерации альпинизма Кыргызстана Эдуард Кубатов анонсировал новую экспедицию на Канченджангу, третью по высоте вершину мира, которую он планирует покорить в марте 2026 года. Об этом сообщает агентство "Кабар".

Ранее Кубатов без использования кислородных баллонов успешно поднялся на одну из самых сложных гор планеты - К2 в Пакистане, что стало национальным и мировым рекордом. Сейчас он проходит восстановление и готовится к следующей цели.

После успешного восхождения на Канченджангу альпинист намерен покорить Нанга-Парбат (8 200 м) в Пакистане, продолжая серию высокогорных рекордов.


Теги:
альпинизм, Кыргызстан
