В Бишкеке состоялось Открытое первенство по пулевой стрельбе

В тире СДЮШОР имени С. Джуманазарова прошло Открытое первенство по пулевой стрельбе из пневматического пистолета и винтовки. Турнир был приурочен ко Дню открытых дверей спортивной школы и собрал 41 участника, среди которых 23 воспитанника отделения пулевой стрельбы СДЮШОР.
Победители и призёры получили медали и дипломы. Организатором соревнований выступила СДЮШОР имени С. Джуманазарова.
Итоги соревнований:
Пневматический пистолет (ПП-40)
Мальчики 2007–2008 гг. р.: 1-е место - Кадырбеков Марат, 3-е место - Турчак Артур
Юноши 2010 г. р. и моложе: 2-е место - Нургалиев Шамиль, 3-е место - Асаналиев Арстан
Девочки 2007–2008 гг. р.: 1-е место - Исабекова Айдана, 2-е место - Нургазиева Элгиза
Девочки 2009 г. р. и моложе: 1-е место - Тентиева Назик, 2-е место - Исаева Акылай, 3-е место - Аргымбекова Анжелика
Пневматическая винтовка (ВП-40)
Мальчики 2011 г. р. и моложе: 1-е место - Булатов Данил, 2-е место - Абдурахманов Мухаммад, 3-е место - Эсенжанов Исанур
Девочки 2011 г. р. и моложе: 2-е место - Турсынбекова Каныкей, 3-е место - Мадалбекова Жаныайым
Соревнования стали важной площадкой для развития юных стрелков и популяризации пулевой стрельбы среди молодежи.