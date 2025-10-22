В Бишкеке состоялось Открытое первенство по пулевой стрельбе

В тире СДЮШОР имени С. Джуманазарова прошло Открытое первенство по пулевой стрельбе из пневматического пистолета и винтовки. Турнир был приурочен ко Дню открытых дверей спортивной школы и собрал 41 участника, среди которых 23 воспитанника отделения пулевой стрельбы СДЮШОР.

Победители и призёры получили медали и дипломы. Организатором соревнований выступила СДЮШОР имени С. Джуманазарова.

Итоги соревнований:

Пневматический пистолет (ПП-40)

Мальчики 2007–2008 гг. р.: 1-е место - Кадырбеков Марат, 3-е место - Турчак Артур

Юноши 2010 г. р. и моложе: 2-е место - Нургалиев Шамиль, 3-е место - Асаналиев Арстан

Девочки 2007–2008 гг. р.: 1-е место - Исабекова Айдана, 2-е место - Нургазиева Элгиза

Девочки 2009 г. р. и моложе: 1-е место - Тентиева Назик, 2-е место - Исаева Акылай, 3-е место - Аргымбекова Анжелика

Пневматическая винтовка (ВП-40)

Мальчики 2011 г. р. и моложе: 1-е место - Булатов Данил, 2-е место - Абдурахманов Мухаммад, 3-е место - Эсенжанов Исанур

Девочки 2011 г. р. и моложе: 2-е место - Турсынбекова Каныкей, 3-е место - Мадалбекова Жаныайым

Соревнования стали важной площадкой для развития юных стрелков и популяризации пулевой стрельбы среди молодежи.