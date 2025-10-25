Погода
В Бишкеке милиция выясняет обстоятельства падения женщины с балкона

24 октября в милицию поступило сообщение о том, что с балкона одной из квартир многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Фрунзе, выпала женщина. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативной группы и руководство районного управления.

В ходе проведения первоначальных следственно-оперативных мероприятий установлено, что в квартире находились иностранные граждане В.Ю., 1988 года рождения, В.Т., 1987 года рождения, и гражданка Т.А., 1988 года рождения. По предварительным данным, между ними произошёл конфликт, после которого женщина выпала с балкона.

По данному факту Следственной службой УВД Свердловского района возбуждено уголовное дело. Иностранные граждане В.Ю. и В.Т. были водворены в ИВС.

В настоящее время расследование продолжается и находится на особом контроле руководства районного управления.


Теги:
задержание, Свердловский район, милиция
