28 команд уже обеспечили участие в Чемпионате мира по футболу 2026 года

- Самуэль Деди Ирие
По состоянию на октябрь 2025 года 28 сборных официально квалифицировались на Чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет впервые в расширенном формате с участием 48 команд. Турнир состоится в США, Канаде и Мексике.

Хозяева турнира (автоматически)

  1. США
  2. Мексика
  3. Канада
  4. Азия (AFC)
  5. Япония
  6. Иран
  7. Южная Корея
  8. Австралия
  9. Саудовская Аравия
  10. Катар
  11. Узбекистан
  12. Иордания
  13. Африка (CAF)
  14. Марокко
  15. Тунис
  16. Сенегал
  17. Алжир
  18. Кот-д"Ивуар
  19. Гана
  20. Египет
  21. Южная Африка
  22. Кабо-Верде
  23. Южная Америка (CONMEBOL)
  24. Аргентина
  25. Бразилия
  26. Эквадор
  27. Уругвай
  28. Колумбия
  29. Парагвай
  30. Океания (OFC)
  31. Новая Зеландия

Оставшиеся 20 команд определятся через межконтинентальные плей-офф и дополнительные квалификационные матчи.

Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня и завершится 19 июля, матчи пройдут в 16 городах трех стран-хозяек. Расширение турнира позволит увеличить представительство стран со всех континентов и сделать соревнования еще более зрелищными.


Теги:
футбол, чемпионат мира
