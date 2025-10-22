28 команд уже обеспечили участие в Чемпионате мира по футболу 2026 года

По состоянию на октябрь 2025 года 28 сборных официально квалифицировались на Чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет впервые в расширенном формате с участием 48 команд. Турнир состоится в США, Канаде и Мексике.

Хозяева турнира (автоматически)

США Мексика Канада Азия (AFC) Япония Иран Южная Корея Австралия Саудовская Аравия Катар Узбекистан Иордания Африка (CAF) Марокко Тунис Сенегал Алжир Кот-д"Ивуар Гана Египет Южная Африка Кабо-Верде Южная Америка (CONMEBOL) Аргентина Бразилия Эквадор Уругвай Колумбия Парагвай Океания (OFC) Новая Зеландия

Оставшиеся 20 команд определятся через межконтинентальные плей-офф и дополнительные квалификационные матчи.

Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня и завершится 19 июля, матчи пройдут в 16 городах трех стран-хозяек. Расширение турнира позволит увеличить представительство стран со всех континентов и сделать соревнования еще более зрелищными.