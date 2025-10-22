Погода
$ 87.27 - 87.70
€ 101.32 - 102.32

Сборная Кыргызстана по футзалу ввела награду "Баатыр HERO"

181  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана по футзалу под руководством нового главного тренера Нуржана Джетыбаева провела первые контрольные матчи после сборов в Бишкеке, встретившись дважды с командой Грузии.

В первом матче 18 октября в Тбилиси кыргызстанцы уступили 2:3, ведя во втором тайме 2:1, но пропустив два гола в концовке. Во втором матче 20 октября команда повела 2:0 после дубля Эрнеста Сайпидинова, но завершила игру вничью 2:, пропустив гол за 22 секунды до финальной сирены.

После второй игры Джетыбаев впервые ввел новую традицию - вручение калпака "Баатыр HERO" лучшему игроку матча. Первая награда досталась Сайпидинову за дубль. Тренер отметил, что цель инициативы - поддержать игроков, мотивировать команду и подчеркнуть заслуги отдельных футболистов.

Ранее тренеры обычно избегают выделять отдельных игроков, но в сборной Кыргызстана новая практика позволяет открыто отмечать вклад спортсменов. Остаются вопросы, будет ли награда вручаться после каждой игры и станет ли она постоянной частью командной культуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451784
Теги:
футзал, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  