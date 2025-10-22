Сборная Кыргызстана по футзалу ввела награду "Баатыр HERO"

Сборная Кыргызстана по футзалу под руководством нового главного тренера Нуржана Джетыбаева провела первые контрольные матчи после сборов в Бишкеке, встретившись дважды с командой Грузии.

В первом матче 18 октября в Тбилиси кыргызстанцы уступили 2:3, ведя во втором тайме 2:1, но пропустив два гола в концовке. Во втором матче 20 октября команда повела 2:0 после дубля Эрнеста Сайпидинова, но завершила игру вничью 2:, пропустив гол за 22 секунды до финальной сирены.

После второй игры Джетыбаев впервые ввел новую традицию - вручение калпака "Баатыр HERO" лучшему игроку матча. Первая награда досталась Сайпидинову за дубль. Тренер отметил, что цель инициативы - поддержать игроков, мотивировать команду и подчеркнуть заслуги отдельных футболистов.

Ранее тренеры обычно избегают выделять отдельных игроков, но в сборной Кыргызстана новая практика позволяет открыто отмечать вклад спортсменов. Остаются вопросы, будет ли награда вручаться после каждой игры и станет ли она постоянной частью командной культуры.