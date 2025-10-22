В Бишкеке состоится мастер-класс по теннису с Майклом Рэем Палларесом

23 октября в теннисном центре "Эрвин" пройдет мастер-класс с Майклом Рэем Палларесом, бывшим профессиональным игроком ATP из Доминиканской Республики и действующим директором по подготовке тренеров UPT (Union of Professional Tennis). Мероприятие пройдет с 11:00 до 16:00.

Палларес - двукратный национальный чемпион США среди юниоров, выпускник Университета Алабамы, входил в ТОП-10 NCAA Division I и представлял сборную Доминиканской Республики в Кубке Дэвиса. Более 10 лет он выступал на профессиональном уровне, после чего стал тренером и техническим директором национальных федераций Панамы, Туркменистана и Гуама.

Сегодня он продвигает теннис через фонд One Love Tennis и образовательную платформу UPT Coach Education.

Организаторы отмечают, что мастер-класс станет уникальной возможностью для обмена опытом, получения профессиональных знаний и общения с тренером мирового уровня.