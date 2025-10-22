Погода
Умер американский шахматист Даниэль Народицкий

На 30-м году жизни скончался известный американский шахматист Даниэль Народицкий. Сообщение о его смерти появилось в Telegram-канале "Crestbook Шахматы".

Семья Народицкого заявила о его "неожиданной кончине", подчеркнув, что он был талантливым игроком, педагогом и комментатором, которого уважали шахматисты и поклонники по всему миру. В памяти многих он останется как страстный и вдохновляющий любитель шахмат.

Даниэль Народицкий родился в США в семье иммигрантов из СССР. В 2015 году он представлял сборную США на командном чемпионате мира в Цахкадзоре. Кроме того, он активно работал комментатором и стримером.

По данным Международной шахматной федерации (FIDE), Народицкий занимал 151-е место в мировом рейтинге и 17-е среди американских шахматистов


