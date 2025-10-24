В Оше обсудили роль снежного барса в сохранении биоразнообразия

23 октября в честь Международного дня снежного барса в Оше прошло мероприятие под названием "Сохранение биоразнообразия: концепция защиты природы через образ барса". Его организовал южный филиал общественной организации Союз охраны природы Германии (NABU) в Кыргызской Республике.

Мероприятие состоялось на факультете естественных наук и географии Ошского государственного педагогического университета. В нём приняли участие представители экологических организаций, студенты и горожане, интересующиеся вопросами защиты природы.

В ходе встречи участники обсудили значение сохранения снежного барса и его природной среды, а также роль международных и общественных организаций в охране окружающей среды. Были представлены данные о текущем состоянии снежных барсов в Кыргызстане и предпринимаемых мерах по их защите.

Также участники провели общую дискуссию о путях сохранения популяции снежных барсов и поделились своими предложениями. В завершение гости получили информационные материалы экологической направленности, подготовленные организацией NABU Кыргызстан.

Снежный барс является **национальным символом Кыргызстана**. В конце 2023 года президент Садыр Жапаров подписал соответствующий указ.

Это дикое животное занесено в Красную книгу Кыргызстана и Международного союза охраны природы. В 12 странах мира снежный барс имеет статус редкого и исчезающего вида.