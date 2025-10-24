В Бишкеке обсудили сохранение культурных традиций Венгрии и Кыргызстана

В Бишкеке состоялся круглый стол, посвящённый вопросам сохранения культурных традиций и нематериального наследия Венгрии и Кыргызстана. На мероприятии приняли участие дипломаты, представители государственных органов, творческих союзов и культурных организаций двух стран. Участники обсудили пути сохранения народных ремёсел, развитие культурного обмена и укрепление двустороннего сотрудничества.

Открыл встречу чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызской Республике Шандор Дороги, отметив, что сохранение традиций и культурного наследия - это не только способ укрепления национальной идентичности, но и важный инструмент для развития взаимопонимания между народами.

В работе круглого стола приняли участие: посол Венгрии в Кыргызской Республике Шандор Дороги, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель полномочного представителя Президента в Таласской области Мира Сейдикеримова, носитель традиционных знаний, основатель студии "Аталар Изи", этно-дизайнер Асель Калканова, менеджер Союза дизайнеров КР и исполнительный директор общественного фонда "Устатшакирт Плюс" Нуриля Бараканова, исполнительный директор Ассоциации венгерских народных художников Габриэлла Идьярто, академик Венгерской академии искусств, народный артист Михай Ветро.

В ходе круглого стола участники обсудили важность сохранения культурного наследия и передачи традиционных знаний будущим поколениям.

Габриэлла Идьярто поделилась опытом Ассоциации народных художников Венгрии, объединяющей 71 ассоциацию и более пяти тысяч мастеров. Она отметила, что модель передачи профессиональных знаний и опыта венгерских мастеров включена в Национальный реестр передовых практик ЮНЕСКО по сохранению нематериального культурного наследия.

Михай Ветро, академик Венгерской академии искусств, рассказал о своём опыте изучения традиционного войлока в различных странах, включая Кыргызстан, и о том, как его школа и ученики сохраняют и развивают древние ремёсла.

Кыргызскую сторону представила Асель Калканова, основатель студии "Аталар Изи", чья миссия состоит в сохранении культурного наследия и восстановлении традиционной одежды.

Нуриля Бараканова рассказала о работе фонда "Устатшакирт Плюс" по возрождению кыргызской народной музыки и музыкальных инструментов, включая оцифровку старинных кюев из Золотого фонда Кыргызского радио. Она также затронула тему сохранения традиций войлочного творчества шырдаков и кийизов и продвижения кыргызских мастеров на международной арене.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев подчеркнул готовность организации продолжать совместную работу с народными мастерами и развивать проекты, направленные на сохранение нематериального культурного наследия.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и укрепления культурного диалога между Венгрией и Кыргызстаном, способствуя развитию сотрудничества в сфере сохранения живого наследия двух народов.