Лю Цзянпин: Тысяча китайских автобусов уже помогает Бишкеку дышать легче

Транспортные выбросы являются одним из основных источников загрязнения воздуха в городах, и многие страны сталкиваются с этой проблемой. Именно поэтому данная тема имеет особое значение для всего международного сообщества, в том числе и для Кыргызстана, стремящегося к устойчивому развитию. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики Лю Цзянпин на национальном многостороннем диалоге "Борьба с транспортным загрязнением воздуха в Кыргызстане: к чистому воздуху в городах круглый год", который прошел в Бишкеке.

Лю Цзянпин напомнила, что председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно отмечал: "Зеленые горы и чистая вода - это золото и серебро". Эти слова, подчеркнула дипломат, стали философским и практическим ориентиром для Китая, который рассматривает защиту экологии как неотъемлемую часть экономического роста. В стране сформирована концепция экологической цивилизации, где охрана окружающей среды является ключевым элементом национальной стратегии развития. Китай последовательно реализует политику "зеленого перехода" - модернизирует промышленность, развивает возобновляемую энергетику и реформирует транспортную систему.

Говоря о промышленном секторе, Лю Цзянпин отметила, что за последние пять лет Китай проделал значительную работу по повышению экологических стандартов. Было разработано и обновлено 32 стандарта по выбросам, модернизировано 198 миллионов тонн мощностей по коксованию и 110 миллионов тонн цементного производства. Более двух тысяч угольных котлов переведены на современные технологии с пониженным уровнем загрязнения. Таким образом, традиционные отрасли промышленности получили новую жизнь и стали работать с минимальным воздействием на окружающую среду.

По словам Лю Цзянпин, Китай сделал большой шаг и в сфере чистой энергетики. Сегодня страна располагает крупнейшей в мире системой возобновляемой энергетики, а доля "чистых" источников составляет 60,8 процента от общей установленной мощности генерации. Каждый третий киловатт-час электроэнергии, потребляемой в Китае, производится из возобновляемых источников. Страна создала полную производственную цепочку в секторе новой энергетики и продолжает активно внедрять солнечные и ветровые технологии.

Особое внимание посол уделила теме транспортной трансформации, отметив, что именно транспорт остается одним из главных источников загрязнения воздуха в крупных городах. По состоянию на конец 2024 года парк автомобилей на новых источниках энергии в Китае достиг 31,4 миллиона единиц, тогда как пять лет назад этот показатель составлял менее пяти миллионов. Таким образом, более половины всех электромобилей в мире сегодня эксплуатируется именно в Китае.

Кроме того, в стране насчитывается около 580 миллионов велосипедов и электровелосипедов, на которых совершается до 30 процентов всех поездок. В последние годы стремительно развивается сервис проката велосипедов, которым ежедневно пользуются около 24 миллионов человек. Благодаря таким двухколесным поездкам по всей стране ежедневно сокращаются выбросы углерода примерно на 10 тысяч тонн.

Эти меры уже принесли ощутимые результаты. Китай стал одной из стран, достигших самых заметных успехов в улучшении качества атмосферного воздуха. В Пекине, например, среднегодовая концентрация частиц PM2.5 снизилась с 65 микрограммов в 2020 году до 30,5 микрограмма в 2024 году, а количество дней с хорошим качеством воздуха увеличилось со 181 до 290 в год. Голубое небо и белые облака постепенно становятся нормой, что существенно повышает качество жизни и уровень удовлетворенности людей.

Продолжая тему международного сотрудничества, Лю Цзянпин подчеркнула, что Китай активно участвует в глобальном экологическом управлении. Страна продвигает принципы зеленого развития в рамках инициативы "Один пояс, один путь", выполняет обязательства по Парижскому соглашению и вносит значительный вклад в реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года. Сегодня четверть мирового прироста зеленых насаждений приходится именно на долю Китая.

Китай реализует совместные проекты в сфере зеленой энергетики более чем со ста странами и регионами, поставляет более 80 процентов мировых фотоэлектрических модулей и 70 процентов ветроэнергетического оборудования. Это способствует снижению средней стоимости ветровой и солнечной электроэнергии более чем на 60 и 80 процентов соответственно. За последние пять лет экспортированные Китаем ветровые и фотоэлектрические установки позволили другим странам сократить выбросы углерода примерно на 4,1 миллиарда тонн, внеся значительный вклад в глобальный переход к низкоуглеродной энергетике.

Китай и Кыргызстан являются добрыми соседями и стратегическими партнерами. В последние годы страны активно продвигают совместное строительство "Зеленого Шелкового пути" и добились ощутимых результатов в сфере зеленого развития и охраны окружающей среды. В Кыргызстане введены в эксплуатацию тысяча китайских автобусов с газовыми двигателями, что позволило значительно сократить вредные выбросы в атмосферу. Реализуются совместные проекты в области возобновляемых источников энергии, включая строительство ветровых и солнечных электростанций, что способствует энергетическому переходу Кыргызстана.

Посол также подчеркнула важность подготовки кадров для зеленой экономики. Китайские университеты совместно с Кыргызским государственным техническим университетом имени Исхака Раззакова создали Мастерскую Лубана, одним из приоритетных направлений которой является гидроэнергетика. Ее цель - подготовка для Кыргызстана высококвалифицированных специалистов в сфере возобновляемой энергетики.

Завершая выступление, Лю Цзянпин напомнила о визите на мусоросжигательный завод с китайскими инвестициями в северной части Бишкека, куда она вместе с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым приезжала в мае этого года. После ввода в эксплуатацию к концу года предприятие сможет ежедневно перерабатывать тысячу тонн твердых бытовых отходов - это весь объем, который ежедневно производит Бишкек. По словам посла, этот завод внесет значительный вклад в улучшение экологической ситуации города и станет новым примером успешного сотрудничества Китая и Кыргызстана в сфере зеленого развития.