В Минтрансе КР прокомментировали высказывания эксперта Андрея Белова

После публикации мнения эксперта по международной логистике Андрея Белова о том, что Кыргызстан упустил шанс стать транспортным хабом региона, Министерство транспорта и коммуникаций дало официальный комментарий изданию VB.KG.

Ранее в нашей статье Белов отметил, что в 2025 году произошли серьёзные изменения в секторе грузоперевозок Центральной Азии. По его словам, перенаправление транзита из Китая через Казахстан на другие маршруты дало Кыргызстану шанс удвоить объёмы грузопотока, однако страна не смогла полноценно воспользоваться возможностью из-за отсутствия системных решений, кадровых проблем и слабой инфраструктуры.

В Минтрансе с мнением о бездействии не согласились. В ведомстве подчеркнули, что в последние годы предпринимаются последовательные шаги по развитию мультимодальных транспортных коридоров, увеличению транзитного потенциала и интеграции Кыргызстана в международные логистические сети.

"В целях развития мультимодальных коридоров, увеличения перевозки грузов и развития транзитного потенциала республики в 2021 году был создан мультимодальный маршрут для контейнерных перевозок "Страны АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция – Европа" из Китайской Народной Республики через Кашгар – Иркештам – Ош. Также, в 2022 году запущен пилотный проект мультимодального маршрута "ККУА - Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан". В 2023 году организован мультимодальный маршрут "ККУ - Китай – Кыргызстан – Узбекистан". По указанным маршрутам за 2024 год было перевезено около 7 тыс. контейнеров, а с начала 2025 года перевезено 2700 контейнеров.

Кроме того, Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики проводится планомерная работа по присоединению к мультимодальным маршрутам. Так Кыргызская Республика в 2025 году присоединился к межправительственному Соглашению "о сухих портах" и станция Аламедин и станция Ош включены в перечень сухих портов. В ближайших планах увеличение пропускной способности этих сухих портов.

Необходимо отметить, что для развития мультимодальных маршрутов необходима налаженная система перевозки грузов автомобильным транспортом и в целях упорядочения международного автомобильного сообщения и урегулирования автомобильных перевозок Кыргызской Республикой подписаны двусторонние соглашения о международном автомобильном сообщении с 22 государством. Кроме того, ежегодно проводятся переговоры с 21 государствам, с которыми пока не подписаны соглашения о международном автомобильном сообщении, но решен вопрос обмена бланками разрешений для поездок кыргызских автоперевозчиков в эти страны.

Несомненно, на сегодняшний день основным мега проектом в транспортном секторе Кыргызской Республики является строительство железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", который представляет собой один из крупнейших инфраструктурных проектов на пространстве Центральной Азии и имеет стратегическое значение как для стран-участниц, так и для всего Евразийского региона. Инициатива направлена на создание нового международного транспортного коридора, способного существенно изменить логистическую карту континента, повысить связанность региона, ускорить торговлю и обеспечить устойчивый экономический рост.

С экономической точки зрения реализация проекта сулит значительные выгоды. При этом значительно сократятся сроки доставки грузов из Китая в Узбекистан и далее в Европу: если сейчас доставка товаров морским путем занимает от 20 до 25 дней, то новый маршрут позволит сократить это время на 7–10 суток. Это обеспечит конкурентные преимущества республики и сделает более привлекательными с точки зрения международной логистики и инвестиций.

Новый маршрут может стать частью Трансазиатского железнодорожного коридора, а также связаться с другими инициативами, такими как ТРАСЕКА и Международный транспортный коридор "Север - Юг", тем самым формируя основу для создания единого евразийского логистического пространства.

Железная дорога "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" имеет все шансы стать важнейшим элементом новой евразийской транспортной системы, способной усилить взаимосвязанность стран региона, способствовать росту экономики республики.

В порядке информации сообщаем, что процесс построения новых мультимодальных маршрутов происходит постоянно, примером служит открытие в г. Кашгар 15 октября 2025 года нового мультимодального маршрута Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан. Так грузы доставляются из городов Сиань и Чэнду в Кашгар по железной дороге. Затем они следуют автотранспортом до Оша, где их снова перегрузят на железнодорожные платформы до порта Туркменбаши. Оттуда по Каспию они могут быть доставлены в Иран, Азербайджан и Россию. Маршрут позволяет доставлять грузы с меньшими временными издержками, поэтому это направление имеет перспективы для наращивания грузопотока. Запуск маршрута направлен на диверсификацию перевозок по направлениям Центральная Азия - Китай и Китай - Европа. Также он входит в план по развитию транзитных возможностей Среднего коридора.

Стоит отметить, что процесс открытия, функционирования мультимодальных маршрутов имеет множество барьеров и преград в котором успех зависит как от действий государственных органов, так и от гибкости и стойкости перевозчиков и грузоотправителей. В этой связи министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики находится в постоянном движении в целях создания наиболее оптимальных и благоприятных условий грузоотправителям, перевозчикам.

Государственные органы республики в соответствии с потребностями населения, бизнеса и предпринимателей проводят государственную транспортную политику, направленные на использование выгодного географического и транзитного потенциала республики, путем создания благоприятных условий перевозчикам при пересечении границы, создания складских и таможенных зон, упрощения процедур и применения стимулирующей тарифной политики", - говорится в сообщении министерства.