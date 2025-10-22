Михаил Фрунзе помог сохранить целостность Кыргызстана

На выставке, приуроченной к 100-летию Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе - "От музея Фрунзе к музею кыргызской государственности", было заявлено о планах преобразовать музей в Музей кыргызской государственности. Разработчики новой концепции отмечают, что экспозиция, не менявшаяся с 1967 года, морально устарела. Новый проект предлагает рассматривать личность Михаила Фрунзе в более широком контексте, через призму сложной и противоречивой истории становления Кыргызстана как государства.

О том, почему назрели перемены и какую роль сам Михаил Фрунзе сыграл в судьбе кыргызского народа, в интервью VB.KG рассказал директор музея Кенешбек Алмакучуков.

- Нынешний год, 2025 год, это год 100-летия музея Фрунзе. И здесь я хотел бы сказать следующее, уточнить. Это 100-летний юбилей первого музея в Кыргызстане. И второе, что важно, это первое учреждение всего музейного дела в Кыргызстане. И в этом отношении мы несем особую ответственность, особую миссию свою. Теперь у нас к 2025 году шла подготовка в течение полутора лет. И мы в этом году провели научно-практическую конференцию, посвященную 100-летию музея Фрунзе и музейного дела в Кыргызстане. Сегодня выставка предпоследняя в нашем цикле мероприятий, посвященная истории и эволюции музея Фрунзе с 1925 года по нынешнее время.

И что надо отметить, куда музей движется. Мы видим его начало, оно зафиксировано. И в нынешней ситуации всегда задаются вопросом: что дальше? Потому что не секрет, как минимум с 1991 года уже уходит второе поколение людей. Советское поколение становится все меньше, и многие темы, связанные с нашим музеем, становятся непонятными для большинства посетителей. Тема гражданской войны, кто такой Ворошилов, кто там Буденный и так далее. Что такое Туркестанский фронт для многих это уже режущие ухо сочетания.

И нам становится очень сложно, если в школе такого уже не преподают. В средней школе, в вузах тоже не преподают. Они сюда приходят с пробелами в знаниях. Мы пытаемся восстановить эти пробелы через нашу экспозицию. И даже в этом случае мы видим, что музей движется вперед. Используются современные технологии: мультимедийные, цифровые решения, аудиогиды. Мы сейчас в этом тренде и пытаемся наверстать технологическое отставание. Есть понимание, что снаружи музея идет мощное цифровое давление, цифровые решения, мультимедийные форматы. Мы сейчас в состоянии низкого старта, чтобы наш музей соответствовал вызовам цифровой революции, происходящей снаружи.

И второе - содержание новой действительности. Наша новая экспозиция будет посвящена тому, как Михаил Фрунзе принимал участие в становлении современной кыргызской государственности. Мы нашли с помощью наших ученых часть документов, которые подтверждают, если не напрямую, то косвенно участие Михаила Васильевича Фрунзе в создании Кыргызской автономной области. Он был членом высшего руководства Советского Союза, имел доступ к коллегиальным органам. И судя по документам, которые у нас имеются, мы для себя делаем вывод: Михаил Васильевич, находясь в высшем органе управления страной, относился к кыргызстанцам как к соотечественникам, то есть с большой симпатией.

И вполне возможно, что Михаил Фрунзе был одним из ключевых игроков, которые помогли нам стать единой административной единицей в 1924 году. Вы помните, тогда были разговоры, чтобы отдать северную часть республики Казахской автономии, а южную - еще кому-то. Были очень большие риски. Наши отцы-основатели Абдырахманов, Сыдыков, Орозбеков, Арабаев и другие отчаянно боролись, чтобы нас не разделили. Мы сейчас на уровне гипотезы, но нашли часть документов, подтверждающих, что в этой борьбе Михаил Васильевич Фрунзе помог своим соотечественникам-кыргызам. Он помог решить вопрос с получением современной кыргызской государственности в тех административных границах, которые мы сейчас имеем.

Фрунзе владел шестью языками, в том числе кыргызским, татарским, французским, немецким. Это был человек, который сам читал документы, вел переговоры с иностранцами без переводчиков. И, видимо, личная симпатия к кыргызам, с которыми он вырос, сыграла немалую роль. Он знал их с детства, играл с ними в прятки, догонялки. В Верном, где он учился в гимназии, он впитывал атмосферу доброжелательности и уважения к людям разных народов. Его родители были толерантными, эмпатийными людьми, и это передалось сыну. Фрунзе стал интернационалистом в подлинном смысле этого слова. Поэтому мы не можем забывать имя Фрунзе. Нет оснований для этого. Музей должен меняться в соответствии с временем, но имя Михаила Фрунзе навечно вписано в историю Кыргызстана. Оно останется в обновленном музее, в его новой концепции.

- Скажите, кто будет финансировать ремонт музея?

- Мы учреждение, финансируемое из республиканского бюджета. С улучшением экономической ситуации улучшилось и финансирование. Новый министр задал тренд: мы предоставили расчеты по капитальному ремонту здания, модернизации систем кондиционирования, вентиляции, освещения, витринного оборудования. Будет обновленная экспозиция, и мы с уверенностью смотрим в будущее.