В Минэкономики прошла презентация новой платежной системы "ABilling"

В Министерстве экономики и коммерции состоялась встреча с представителями ОАО "Айыл Банк", в ходе которой была представлена инновационная биллинговая система "ABilling". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Система предназначена для формирования, учёта и управления платежами, а также предоставляет возможность оплаты услуг организаций по QR-коду.

Во время встречи представителям подведомственных подразделений Министерства экономики и коммерции продемонстрировали работу системы "ABilling". Отмечено, что её внедрение позволит значительно упростить и автоматизировать процессы оплаты.

Использование данной системы повысит эффективность взаимодействия между государственными учреждениями и гражданами, обеспечив удобные, быстрые и прозрачные платежи с применением современных цифровых технологий.