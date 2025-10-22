Погода
Кыргызстан примет Кубок мира по горному туризму

76  0
- Самуэль Деди Ирие
С 10 по 16 ноября Кыргызстан станет площадкой для Кубка мира по спортивному туризму на горных дистанциях - соревнования, проводимые в стране впервые. В турнире примут участие более 50 спортсменов из разных стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

Соревнования пройдут на скальном массиве Керме-Тоо в окрестностях Оша. Для участников подготовлена специальная скальная дистанция, где они смогут продемонстрировать навыки горного туризма и альпинизма.

Президент Федерации спортивного туризма Кыргызстана Владимир Агафонов отметил: "Для нас большая честь принять этап Кубка мира. Кыргызстан - горная страна, и нет более подходящего места для соревнований такого уровня. Наши горы, гостеприимство и организация мероприятия оставят у участников и гостей самые положительные впечатления".

Главными целями события являются развитие спорта, популяризация спортивного туризма и укрепление международных связей.


