Кыргызстан примет Кубок мира по горному туризму

С 10 по 16 ноября Кыргызстан станет площадкой для Кубка мира по спортивному туризму на горных дистанциях - соревнования, проводимые в стране впервые. В турнире примут участие более 50 спортсменов из разных стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.

Соревнования пройдут на скальном массиве Керме-Тоо в окрестностях Оша. Для участников подготовлена специальная скальная дистанция, где они смогут продемонстрировать навыки горного туризма и альпинизма.

Президент Федерации спортивного туризма Кыргызстана Владимир Агафонов отметил: "Для нас большая честь принять этап Кубка мира. Кыргызстан - горная страна, и нет более подходящего места для соревнований такого уровня. Наши горы, гостеприимство и организация мероприятия оставят у участников и гостей самые положительные впечатления".

Главными целями события являются развитие спорта, популяризация спортивного туризма и укрепление международных связей.