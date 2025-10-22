Подразделения войск РХБ приступили к учениям ОДКБ "Барьер-2025"

Подразделения войск Радиационно-химической безопасности (РХБ) приступили к совместным тренировкам в рамках учения ОДКБ "Барьер-2025".

Белорусские бойцы совместно с коллегами из других стран в условиях горной местности обрабатывают условно зараженную технику с использованием специального оборудования и отрабатывают общую тактику борьбы с различными инфекциями.

Впервые в рамках миротворческого учения проводится специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025". На маневрах совместное формирование, оперативно подчиненное командующему Коллективными миротворческими силами ОДКБ, имеет главную задачу – обеспечение биологической безопасности коалиционной группировки войск.