Тасмагамбетов высоко оценил председательство Кыргызстана в ОДКБ

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов дал эксклюзивный комментарий информационному агентству РИА Новости. Он высоко оценил председательство Кыргызской Республики в Организации и отметил ключевые аспекты совместной работы по обеспечению безопасности в регионе.

"Важно отметить, что политическое руководство Кыргызской Республики (страна-председатель ОДКБ - ред.) хорошо знакомо со спецификой и проблемами Центральноазиатского региона и предпринимает активные шаги для стабилизации обстановки здесь.

Так часть задач, связанных с обеспечением безопасности, отрабатываются в соседнем Таджикистане на проходящих сейчас совместных учениях с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство-2025" и специальных учениях с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025".

Учитывая непростую обстановку в этой части евразийского пространства, готовность коллективных сил и средств к выполнению задач по предназначению приобретает все большую значимость и актуальность", - рассказал Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов РИА Новости.