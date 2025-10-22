Погода
В Бишкеке водитель внедорожника насмерть сбил трёхлетнюю девочку

177
- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке водитель внедорожника насмерть сбил трёхлетнего ребёнка при выезде с парковки торгового центра Азия Мол. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ по ГУВД столицы.

По данным ведомства, трагедия произошла 20 октября 2025 года около 18:40. Водитель автомобиля GMC Acadia с госномером 09KG849AFQ, гражданин А.Б., 1986 года рождения, выезжая с парковки торгового центра на проспекте Чингиза Айтматова и двигаясь в западном направлении, совершил наезд на девочку 2022 года рождения.

От полученных травм ребёнок скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 312, часть 3 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее смерть человека") УКК

Водитель задержан в порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса КР и водворён в ИВС. Следствие продолжается.


URL: https://www.vb.kg/451801
Теги:
ДТП, Бишкек, погиб ребенок
