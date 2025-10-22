Погода
Момент трагедии в Кара-Балте, где погибли двое детей, попал на видео

Момент трагедии в Кара-Балте, в которой погибли двое детей, попал на видео. Кадрами делится издание Turmush.

На видео видно, что дети держатся за соединение между грузовиком и прицепом.

Через несколько секунд они теряют равновесие и падают под колёса движущегося автомобиля.

Напомним, 14 сентября милиция задержала 69-летнего водителя грузового автомобиля, причастного к трагическому происшествию. Мужчина водворён в изолятор временного содержания, назначены все необходимые экспертизы, следствие продолжается.


