Индия и Центральная Азия: 6 шагов к новому сотрудничеству

Центральная Азия имеет огромное геоэкономическое значение для Индии в силу своего стратегического положения как наземного моста между Азией и Европой. Индия активно развивает партнерские отношения со всеми странами ЦА и может предложить ноу-хау во многих отраслях, включая нефтехим и фарму, транспорт и логистику. Об этом сообщает пресс-служба ЕАБР.
Пока торговая связанность Индии и стран ЦА слабая:
· Доля ЦА в товарообороте Индии всего 0,1%
· Доля Индии в товарообороте ЦА всего 1%
· Экспорт Индии в ЦА фармацевтические препараты, электрооборудование, механические устройства
· Импорт из ЦА в Индию нефтепродукты, удобрения, металлы.
Потенциал сотрудничества при этом огромен
ЕАБР совместно с Эксимбанком Индии предложили стратегические рекомендации по углублению сотрудничества государств Центральной Азии и Индии:
Расширение взаимовыгодной торговли с учетом потенциала импорта и экспортных возможностей
Совместное развитие цифровой инфраструктуры (общие платежные системы, цифровые платежи)
Создание СП и технологическое сотрудничество (обмен знаниями и экспертизой, содействие выходу на рынки)
Расширение доступа к торговому финансированию (дополнительное финансирование, снижение кредитного риска)
Упрощение торговых и таможенных процедур (цифровизация, гармонизация, модернизация процессов)
Строительство и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.