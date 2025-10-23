Индия и Центральная Азия: 6 шагов к новому сотрудничеству

Центральная Азия имеет огромное геоэкономическое значение для Индии в силу своего стратегического положения как наземного моста между Азией и Европой. Индия активно развивает партнерские отношения со всеми странами ЦА и может предложить ноу-хау во многих отраслях, включая нефтехим и фарму, транспорт и логистику. Об этом сообщает пресс-служба ЕАБР.

Пока торговая связанность Индии и стран ЦА слабая:

· Доля ЦА в товарообороте Индии всего 0,1%

· Доля Индии в товарообороте ЦА всего 1%

· Экспорт Индии в ЦА фармацевтические препараты, электрооборудование, механические устройства

· Импорт из ЦА в Индию нефтепродукты, удобрения, металлы.

Потенциал сотрудничества при этом огромен

ЕАБР совместно с Эксимбанком Индии предложили стратегические рекомендации по углублению сотрудничества государств Центральной Азии и Индии:

Расширение взаимовыгодной торговли с учетом потенциала импорта и экспортных возможностей

Совместное развитие цифровой инфраструктуры (общие платежные системы, цифровые платежи)

Создание СП и технологическое сотрудничество (обмен знаниями и экспертизой, содействие выходу на рынки)

Расширение доступа к торговому финансированию (дополнительное финансирование, снижение кредитного риска)

Упрощение торговых и таможенных процедур (цифровизация, гармонизация, модернизация процессов)

Строительство и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.