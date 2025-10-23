Погода
$ 87.32 - 87.70
€ 101.32 - 102.32

Индия и Центральная Азия: 6 шагов к новому сотрудничеству

272  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центральная Азия имеет огромное геоэкономическое значение для Индии в силу своего стратегического положения как наземного моста между Азией и Европой. Индия активно развивает партнерские отношения со всеми странами ЦА и может предложить ноу-хау во многих отраслях, включая нефтехим и фарму, транспорт и логистику. Об этом сообщает пресс-служба ЕАБР.

Пока торговая связанность Индии и стран ЦА слабая:

· Доля ЦА в товарообороте Индии всего 0,1%

· Доля Индии в товарообороте ЦА всего 1%

· Экспорт Индии в ЦА фармацевтические препараты, электрооборудование, механические устройства

· Импорт из ЦА в Индию нефтепродукты, удобрения, металлы.

Потенциал сотрудничества при этом огромен

ЕАБР совместно с Эксимбанком Индии предложили стратегические рекомендации по углублению сотрудничества государств Центральной Азии и Индии:

Расширение взаимовыгодной торговли с учетом потенциала импорта и экспортных возможностей

Совместное развитие цифровой инфраструктуры (общие платежные системы, цифровые платежи)

Создание СП и технологическое сотрудничество (обмен знаниями и экспертизой, содействие выходу на рынки)

Расширение доступа к торговому финансированию (дополнительное финансирование, снижение кредитного риска)

Упрощение торговых и таможенных процедур (цифровизация, гармонизация, модернизация процессов)

Строительство и развитие транспортно-логистической инфраструктуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451804
Теги:
ЕАБР, Индия, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  